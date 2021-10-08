Медведь «составил компанию» россиянину на Камчатке: видео

На Камчатке медведь подсел к россиянину на берегу реки и полюбовался пейзажем. Снятое мужчиной видео публикует издание «Московские новости» на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, как дикий зверь приближается к тому месту, где расположился рыбак, и останавливается неподалеку от него. Затем животное присаживается возле человека и смотрит по сторонам.

«Хищный зверь оказался порядочным и не стал нарушать личных границ. Посидел рядом с человеком, полюбовался природой и ушел», – подписал ролик автор публикации.