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Власти РФ меняют правила въезда и выезда из страны

Ura.Ru
1 час назад

В России изменятся правила въезда и выезда из страны. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Лавров.

Правила выезда из России изменятся
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По поручению президента Министерство внутренних дел готовит транспарентный, комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации, мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачными», — сказал глава МИД РФ «Комсомольской правде».

Процесс займет около двух месяцев. Сейчас идет согласование проекта, добавил Лавров.

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В июне сообщалось о мере административного воздействия — введении «соглашений о лояльности» для мигрантов. В августе въезд в Россию был запрещен почти 100 тысячам иностранцев за первую половину 2021 года. В связи с пандемией коронавирусной инфекции Путин продлил сроки временного пребывания мигрантов в России, не имеющих на то оснований, до 30 сентября 2021 года. Такое разрешение распространялось на иностранцев, прибывших в страну до 15 марта.

Общество,Сергей Лавров,МИД,МВД,Комсомольская правда,
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