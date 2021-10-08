Правила выезда из России изменятся

«По поручению президента Министерство внутренних дел готовит транспарентный, комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации, мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачными», — сказал глава МИД РФ «Комсомольской правде».

В июне сообщалось о мере административного воздействия — введении «соглашений о лояльности» для мигрантов. В августе въезд в Россию был запрещен почти 100 тысячам иностранцев за первую половину 2021 года. В связи с пандемией коронавирусной инфекции Путин продлил сроки временного пребывания мигрантов в России, не имеющих на то оснований, до 30 сентября 2021 года. Такое разрешение распространялось на иностранцев, прибывших в страну до 15 марта.