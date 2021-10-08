Российская туристка обличила турецкую систему обслуживания

«По факту отель выглядит так, будто его никогда не обновляли. Возможно, под реновацией понимается замена телевизоров и мебели в лобби – вот они могут быть родом из 2018-го. Но все остальное в отеле выглядит очень старым. Я даже видела дырки на простынях, полотенцах и форменных рубашках официантов. « » С расстоянием до пляжа тоже обманули. До него надо идти минут 15. Думаю, это 800-900 метров.», - поделилась россиянка.