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Российская туристка обличила турецкую систему обслуживания

Елена Прошина
1 час назад

Россиянка осталась недовольна системой Ultra All inclusuve, которой воспользовалась во время отпуска в Турции. Как утверждает туристка, в турецких отелях такого класса во всем скрывается обман. Об этом Александра Коновалова написала на своем канале на платформе «Яндекс.Дзен».

Российская туристка обличила турецкую систему обслуживания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Коновалова устроила своеобразную инспекцию в пятизвездочном отеле. Она утверждает, что обман начинается с описания, которое предоставляют туроператоры. Там говорится, что отель 2011 года постройки, а последняя реновация проводилась в 2018-2019 годах. Заявленное расстояние до моря было 300 метров.

«По факту отель выглядит так, будто его никогда не обновляли. Возможно, под реновацией понимается замена телевизоров и мебели в лобби – вот они могут быть родом из 2018-го. Но все остальное в отеле выглядит очень старым. Я даже видела дырки на простынях, полотенцах и форменных рубашках официантов. « » С расстоянием до пляжа тоже обманули. До него надо идти минут 15. Думаю, это 800-900 метров.», - поделилась россиянка.

Реализация концепции «ультра все включено» Коновалову тоже не устроила. Например, вместо обещанного детского буфета родителям маленьких туристов предложили три дополнительные кастрюли на ужине с лапшой, томатным соусом и сосисками.

Кроме того, по словам россиянки, заявленные рестораны a la carte оказались закрыты, кондитерские предлагали неаппетитные десерты, а мороженное «выдавалось» только двух видов и строго по расписанию.

«Турецкие отели – мастера обманывать туристов», - резюмировала Коновалова.

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