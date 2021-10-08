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Звезда «Особенностей национальной охоты» объяснил отравление алкоголем в Оренбуржье

Елена Прошина
1 час назад

Актер Виктор Бычков, известный по роли Кузьмича в фильме «Особенности национальной охоты» заявил, что люди «бухают от бедности, жалости к себе и безответственности чиновников». Так артист прокомментировал трагедию в Оренбургской области, где от отравления контрафактным алкоголем скончались 18 человек, сообщает Dailystorm.

Звезда «Особенностей национальной охоты» объяснил отравление алкоголем в Оренбуржье
Фото: InstagramInstagram

«Люди нищают. И у них нет другого выхода. В Оренбургской области тем более. И даже если там построить бассейн на тысячу человек — это не спасет. Если поставить огромное количество детских школ, где будут учить лобзиком пилить — может быть, тогда чуть сократится народа пьющего. А так пьют и будут еще больше пить, травиться. Потому что нищают», – заявил Бычков.

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Актер пояснил, что не знает, как бороться с алкоголизацией населения и отметил, что над этим вопросом стоит задуматься чиновникам. Причем спрос с них должен быть строгим и политики должны отчитываться за конкретные дела.

«Когда у человека сын, не позавтракав, идет в школу. Он берет и себя жалеет, и пьет. От жалости народ пьет. У него нет выхода. И будет пить еще больше. Это трагедия. А людей погибших жалко», – добавил Бычков.

Напомним, что пострадавшие от отравления контрафактным алкоголем стали поступать в медицинские учреждения Оренбургской области в ночь на 7 октября. У пациентов выявили в организме наличие чистого метанола, а в отдельных случаях его концентрация превышала смертельную дозу в три-пять раз. Всего на данный момент известно о 36 пострадавших, а число погибших возросло до 18, сообщает пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера в Telegram.

По подозрению в нелегальном сбыте суррогатного алкоголя задержали троих жителей Оренбургской области. Среди них житель Орска, который организовал нелегальное производство, а также двое его посредников, которые подозреваются в сбыте опасного для употребления спиртного. Из подпольного цеха изъяли 1279 пол-литровых бутылок со спиртным.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: ч. 3 ст. 238 («Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»), ч. 6 ст. 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору»), а также по ч. 1 ст. 171.3 («Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере»).

Общество,Денис Паслер,Виктор Бычков,
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