У лекарств от COVID-19 обнаружили опасный побочный эффект

"Врачи отмечают в том числе и токсические поражения печени после лечения новой коронавирусной инфекции. Применяются <...> препараты противовирусные, которые просто необходимо использовать для жизнесбережения, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты", - сказал он в ходе посещения Курской областной клинической больницы.