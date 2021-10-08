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Мурашко: после лечения ковида у пациентов может наблюдаться токсическое поражение печени

ТАСС
21 минуту назад

Препараты, применяемые для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, спасают жизни, но могут привести к токсическому поражению печени. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

У лекарств от COVID-19 обнаружили опасный побочный эффект
Фото: ТАССТАСС

"Врачи отмечают в том числе и токсические поражения печени после лечения новой коронавирусной инфекции. Применяются <...> препараты противовирусные, которые просто необходимо использовать для жизнесбережения, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты", - сказал он в ходе посещения Курской областной клинической больницы.

По словам главы Минздрава, все врачи констатируют, что вакцинация позволяет не только избежать заболевания, но и исключить тяжелые последствия после лечения ковида.

В Саратовской области ввели обязательную вакцинацию

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 717 356 случаев заражения, выздоровели 6 819 796 человек, умерли 214 485. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Общество,Правительство РФ,
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