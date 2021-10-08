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Глава Минздрава назвал серьезное последствие лекарств от COVID

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
46 минут назад

Препараты, применяемые для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, спасают жизни, но могут привести к токсическому поражению печени, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава Минздрава назвал серьезное последствие лекарств от COVID
Фото: ТАССТАСС

«Врачи отмечают в том числе и токсические поражения печени после лечения новой коронавирусной инфекции. Применяются <...> препараты противовирусные, которые просто необходимо для жизнесбережения использовать, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты», – передает ТАСС заявление Мурашко в ходе посещения Курской областной клинической больницы.

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По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться.

Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Курскую область, вакцинация является главным способом защиты от коронавируса.

«Сейчас вопрос только по тому, как привлечь людей и вести разъяснительную работу, потому что другого пути, мне кажется, нет. Никому же не нравятся ограничения, и все против этого, ну так есть же один путь - вакцинация», – сказал глава кабмина в беседе с губернатором Курской области Романом Старовойтом и главой Минздрава Михаилом Мурашко.

Как отметил Мишустин, регион полностью обеспечен вакциной. В свою очередь Старовойт сообщил премьеру, что область готова к вакцинации, есть все три отечественные вакцины, работают мобильные комплексы.

«Ряд районов хорошо проявляет себя в этой части», – отметил глава региона.

По его словам, в целом вакцинированы 57%.

«А что хорошего?» – переспросил Мишустин.

Он напомнил, что по стране этот показатель составляет в среднем больше 60%.

«Плохо», – подчеркнул премьер.

«Очень важно, чтобы и куряне, и жители всей страны понимали, что наш главный путь защиты от коронавируса – это вакцинация. Все, кто может, и вы призывайте, Роман Владимирович, пусть прививаются в ближайшее время, это очень важно», – указал Мишустин.

Мурашко рассказал премьеру, что, по последним данным, в регионе 6 тыс. 200 пациентов с коронавирусной инфекцией, прирост за неделю составил 13%.

Напомним, в России выявили 27,2 тыс. случаев коронавируса за сутки.

Общество,Михаил Мурашко,Михаил Мишустин,Роман Старовойт,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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