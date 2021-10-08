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Песков назвал подонками избивших пассажира метро дагестанцев

Елена Прошина
34 минуты назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал избиение приезжими из Дагестана 25-летнего Романа Ковалева в московском метро. Как сообщает РИА Новости, официальный представитель Кремля заявил, что произошедшее не имеет отношения к происхождению преступников, а о межнациональной напряженности речи не идет.

"Это подонки": Песков об избивших пассажира метро дагестанцах
Фото: ТАССТАСС

«Речь идет о подонках, о хулиганах, не важно, какой они национальности. Весьма отрадно, что они были быстро задержаны, что сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия в их отношении, следствие и так далее», – заявил Песков.

Напомним, что 4 октября в вагоне московского метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская» на Арбато-Покровской линии трое мужчин избили 25-летнего Романа Ковалева, который решил заступиться за девушку. После приезжие вышли на станции «Первомайская». При задержании один из мужчин стал угрожать полицейским ножом, а другой достал перцовый баллончик.

Изначально правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», но позднее следователи переквалифицировал его по статье «Покушение на убийство». СКР поручил наградить пострадавшего медалью «Доблесть и отвага» за активную гражданскую позицию и смелость, а девушку, которая нажала тревожную кнопку – наградой «За содействие».

Избитый дагестанцами в метро парень рассказал о самочувствии

Общество,Роман Ковалев,Дмитрий Песков,СКР,
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