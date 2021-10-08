В Саратовской области ввели обязательную вакцинацию

В Саратовской области вводится обязательная вакцинация для госслужащих, медицинских работников и сотрудников образовательных организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.
«По решению Роспотребнадзора в регионе вводится обязательная вакцинация для государственных и муниципальных служащих, ряда категорий граждан, занятых в соцсфере, включая работников соцзащиты, а также в сфере услуг с 11 октября», – сообщают власти.
Отмечается, что требование получить прививку не коснется тех жителей, у которых имеется отвод по медицинским показателям.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подчеркнул, что в регионе сложилась тяжелая эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, которая осложняется сезонной заболеваемостью ОРВИ.
«В обязательном порядке должны выполняться все санитарные требования. Но противостоять пандемии в полной мере позволит только вакцинация, позволяющая сформировать активный иммунитет к коронавирусу», – добавил глава региона.
Напомним, что число заражений COVID-19 в Саратовской области начало резко расти в конце сентября. По данным местного оперштаба на 8 октября в регионе лабораторно подтвердили 348 случаев заражения коронавирусом, область занимает 19 место по суточному приросту среди субъектов страны.