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В Саратовской области ввели обязательную вакцинацию

Елена Прошина
1 час назад

В Саратовской области вводится обязательная вакцинация для госслужащих, медицинских работников и сотрудников образовательных организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

В Саратовской области ввели обязательную вакцинацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По решению Роспотребнадзора в регионе вводится обязательная вакцинация для государственных и муниципальных служащих, ряда категорий граждан, занятых в соцсфере, включая работников соцзащиты, а также в сфере услуг с 11 октября», – сообщают власти.

Отмечается, что требование получить прививку не коснется тех жителей, у которых имеется отвод по медицинским показателям.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подчеркнул, что в регионе сложилась тяжелая эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, которая осложняется сезонной заболеваемостью ОРВИ.

«В обязательном порядке должны выполняться все санитарные требования. Но противостоять пандемии в полной мере позволит только вакцинация, позволяющая сформировать активный иммунитет к коронавирусу», – добавил глава региона.

Напомним, что число заражений COVID-19 в Саратовской области начало резко расти в конце сентября. По данным местного оперштаба на 8 октября в регионе лабораторно подтвердили 348 случаев заражения коронавирусом, область занимает 19 место по суточному приросту среди субъектов страны.

Общество,Валерий Радаев,Роспотребнадзор,
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