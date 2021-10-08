Главное за ночь: мигранты в русских селах и конфликт Варшавы и Брюсселя

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Конфликт Варшавы и Брюсселя вышел на новый уровень

Конституционный суд Польши подтвердил превосходство положений основного закона республики над европейским правом. В Варшаве дали понять, что намерены и дальше игнорировать решение суда ЕС по поводу польской судебной реформы, отмечает «Коммерсант».

В Европарламенте и Еврокомиссии пригрозили Польше штрафами и отметили, что такое решение Конституционного суда ставит вопрос о выходе страны из ЕС.

Российские села ждут мигрантов

Российские агрохолдинги, в том числе и краснодарский «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», заявляют о нехватке работников. При этом наблюдается дефицит в том числе и квалифицированных специалистов — операторов, технических специалистов на птицеводческих предприятиях, пишет «Свободная пресса».

Эксперты отмечают, что сельское хозяйство и строительство страдают из-за того, что люди стараются идти в те отрасли, где легче заработать или лучше условия труда. Агрохолдинги же готовы повышать зарплаты и выдавать патенты на работу трудовым мигрантам, а власти регионов добиваются снятия ограничений по привлечению иностранных работников для сезонных сельхозработ.

Названы причины колебания цен на газ в Европе

Накануне стоимость фьючерсов на газ за сутки упала более чем вдвое, до $1000 за 1 тыс. куб. м. Ряд европейских СМИ связали снижение цены с заявлениями президента России Владимира Путина, однако эксперты считают, что в происходящем виноваты спекулянты, пишут «Известия».

По словам заместителя генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, сейчас на снижение цен повлияли угрозы провести расследование, которые «охладили пыл спекулянтов». При этом он не исключил новые рекорды цен на европейском газовом рынке.

Атомная американская подлодка столкнулась с неизвестным объектом

Атомная подводная лодка США класса Seawolf USS Connecticut (SSN-22) столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в Южно-Китайском море. Об этом со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота США пишет издание USNI News.

По данным представителя Тихоокеанского флота, инцидент произошел 2 октября. Во время столкновения ядерная двигательная установка подлодки не пострадала, однако 11 членов экипажа получили травмы – легкие и средней тяжести.

Талибы* ищут поддержки Китая

Установившие свою власть в Афганистане члены запрещенной в России террористической организации «Талибан» столкнулись с заморозкой счетов в американских банках и нависшей над страной угрозой голода. На фоне этого они готовы в обмен на поддержку предоставить Пекину возможности разрабатывать минеральные ресурсы Афганистана, пишет «Независимая газета».

При этом эксперты уверены, что Китай не собирается вкладываться в Афганистан до тех пор, пока «Талибан»* не сможет установить хотя бы подобие стабильности и искоренить сохраняющиеся очаги террористической опасности.