Сотни россиян застряли в аэропорту Турции

«Мы звонили на горячую линию Royal Flight. Нам отвечали, что нужно искать представителя в аэропорту. Но там его просто не было! Мы просили местных турецких сотрудников дать воды хотя бы детям, но те говорили, что пока не будет указаний из России, они ничего делать не будут», — пояснила женщина.