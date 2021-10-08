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Сотни россиян застряли в аэропорту Турции

Елена Прошина
35 минут назад

Триста тюменских туристов порядка 12 часов оставались в турецком аэропорту из-за задержки чартерного авиарейса компании Royal Flight. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на самих россиян.

Сотни россиян застряли в аэропорту Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одна из туристок Евгения Кузьмина заявила, что ее и остальных тюменцев доставили в аэропорт в обед 6 октября. Там людям сообщили, что рейс задерживается на 12 часов. Домой они смогли добраться лишь спустя почти сутки - 7 октября в 10 утра.

«Нам не давали ни воды, ни еды, не пожалели даже детей», — отметила туристка.

По словам Кузьминой, пассажиры находились в небольшом помещении в духоте, многие дети плакали.

«Мы звонили на горячую линию Royal Flight. Нам отвечали, что нужно искать представителя в аэропорту. Но там его просто не было! Мы просили местных турецких сотрудников дать воды хотя бы детям, но те говорили, что пока не будет указаний из России, они ничего делать не будут», — пояснила женщина.

Отмечается, что подача самолета не решила ситуацию. Борт разогнался и затормозил из-за неисправности.

«Нас опять отправили в аэропорт. Спустя ещё два часа объявили, что можно лететь. Около 20 человек испугались и отказались. Тогда им заявили, что выбираться из Турции им придётся за свой счёт», — говорит девушка.

Так, перед вылетом, людям пришлось ждать, пока выгрузят вещи тех, кто решил не лететь, и только после этого самолет отправился в Россию.

Ранее вылет из Домодедово в Хургаду задержали на несколько часов из-за технической неисправности самолета авиакомпании EgyptAir. Из-за отложенного рейса в аэропорту образовалось скопление людей.

Общество,Евгений Кузьмин,EgyptAir,
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