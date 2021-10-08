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В российском регионе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Анна Безрукова
10 минут назад

Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняла решение о введении обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан. Речь идет о работниках сферы образования, отдыха, медицинского персонала, госслужащих. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства сегодня, 8 октября, передает ТАСС.

В российском регионе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19
Фото: ТАССТАСС

«На Ямале вводится обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий населения. Это касается сотрудников медицинских организаций, сферы образования, обслуживания граждан, работников учреждений культуры, сферы отдыха и развлечений, государственных и муниципальных служащих, работники органов власти и местного самоуправления», - отмечается в сообщении правительства с уточнением, что работающие вахтовым методом должны иметь сертификаты о вакцинации.

При этом действие постановления не распространяется на лиц, у которых есть противопоказания, добавили в пресс-службе.

При этом в документе говорится, что непривитых граждан или не прошедших полный курс вакцинации будут отстранять от трудовой деятельности или переведут на удаленный режим работы.

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В общей сложности на Ямале зарегистрировано свыше 51 тыс. случаев заражения коронавирусом, примерно 100 - за прошедшие сутки. В регионе проводится активная вакцинация от ковида, привились уже более 175 тыс. человек.

Общество,ИТАР-ТАСС,
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