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Врач объяснил резкий рост смертности от коронавируса

Анна Безрукова
52 минуты назад

Резкие вспышки заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции в России вызваны тем, что люди раньше времени прекратили соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и перевели вирус в разряд привычных. Кроме этого, высокие показатели обусловлены ростом осложнений, отметила врач-терапевт Людмила Лапа.

Врач объяснил резкий рост смертности от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время очень сильно обостряются при COVID-19 и диабеты, и сосудистые проблемы, сложные аутоиммунные заболевания. Последствия после ковида тяжелые, и смертность в этой ситуации поэтому выше. Мы перевели коронавирусную инфекцию в разряд привычных раньше, чем он заслуживает. В метро из двадцати пассажиров только двое в масках, а другие — нет», — отметила врач-терапевт Людмила Лапа в интервью радио Sputnik.

Также медик считает, что ситуация с пандемией была бы гораздо лучше, если бы граждане продолжали соблюдать меры безопасности и ограничивали свои контакты. Она подчеркнула, что сейчас адаптация к вирусу еще не фиксируется.

Ранее в России был отмечен рекорд по суточному заражению COVID-19 с начала этого года. За 24 часа заразились 924 человека.

При этом в Кремле заявили, что введение локдауна в российских регионах вследствие с тяжелой ситуацией по коронавирусу - нежелательный сценарий. Кроме всего, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от коронавирусной инфекции преимущественно умирают те, кто не вакцинировался.

Общество,Дмитрий Песков,ИА Sputnik,
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