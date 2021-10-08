Появилось видео эмоционального интервью жительницы Азова

Жительница Азова дала интервью местному телеканалу и прославилась благодаря своему эмоциональному говору, который почти не разобрать. Фрагмент интервью публикует telegram-канале «Лента дна».

Сюжет телеканала «Пульс Азова», в котором появилось уже знаменитое интервью был посвящён коммунальной аварии: без воды остались около 200 жителей района, отделенного рекой Дон. Люди обвинили чиновников в бездействии.