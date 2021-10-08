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Появилось видео эмоционального интервью жительницы Азова

Александр Кузьмин
32 минуты назад

Жительница Азова дала интервью местному телеканалу и прославилась благодаря своему эмоциональному говору, который почти не разобрать. Фрагмент интервью публикует telegram-канале «Лента дна».

Сюжет телеканала «Пульс Азова», в котором появилось уже знаменитое интервью был посвящён коммунальной аварии: без воды остались около 200 жителей района, отделенного рекой Дон. Люди обвинили чиновников в бездействии.

Как рассказывает журналистка Екатерина Юхнова, материал сняли случайно, когда ехали на съемку другого сюжета. Она призналась, что смонтировать выступление спикера было нелегко

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