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Фаворит «Мистер Олимпия» умер за день до турнира

Lenta.ru
21 минуту назад

В Орландо 37-летний бодибилдер Джордж Петерсон (George Peterson), который должен был принять участие в турнире «Мистер Олимпия», умер в своем номере в гостинице 6 октября, за день до соревнований, сообщает Generation Iron.

Фаворит «Мистер Олимпия» умер за день до турнира
Фото: @georgep_dabull@georgep_dabull

Его тренер Джастин Миллер нашел Петерсона лежавшим лицом вниз в своем гостиничном номере. До приезда служб экстренной помощи Миллер вместе с сотрудниками безопасности отеля пытались вернуть спортсмена к жизни, однако реанимационные действия не помогли его спасти. Причина смерти станет известна лишь после вскрытия.

Петерсон готовился в пятый раз принять участие в турнире, основанном Арнольдом Шварценеггером. В этом сезоне он трижды выступал в дивизионе Classic Physique и один раз в 212 Olympia Showdown. Все четыре раза он финишировал третьим. Его считали фаворитом на победу в конкурсе в этом году.

Ранее стало известно, что в ходе второго этапа шестидневного марафона Marathon des Sables в марокканской части пустыни Сахара произошел трагический случай. От остановки сердца скончался 50-летний бегун из Франции, имя которого организаторы соревнований не разглашают. Уточняется, что перед стартом марафона спортсмен успешно прошел медицинское обследование.

Общество,Арнольд Шварценеггер,
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