Россияне начнут получать все справки и пособия онлайн

«Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки хотим перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг. Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот. Для тех, кто привык получать госуслуги в традиционном формате, такая возможность сохраняется», — отметил Чернышенко.