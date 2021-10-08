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Россияне начнут получать все справки и пособия онлайн к 2024 году

Ura.Ru
48 минут назад

Онлайн оформление всех справок, пособий и выплат на «Госуслугах» будет доступно россиянам к 2024 году. Комментируя URA.RU решение правительства о запуске 42 новых стратегических инициатив, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Россияне начнут получать все справки и пособия онлайн
Фото: URA.RUURA.RU

«Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки хотим перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг. Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот. Для тех, кто привык получать госуслуги в традиционном формате, такая возможность сохраняется», — отметил Чернышенко.

Благодаря стратегической инициативе «Госуслуги онлайн» исключается привязка к месторасположению и времени работы, то есть подать заявку и получить льготу можно в любое удобное время, отметили в пресс-службе зампреда. Также, при необходимости получить услугу лично, гражданин по всем вопросам сможет обратиться в МФЦ.

Вся история очных обращений при этом будет сохранена в личном кабинете на «Госуслугах», что в дальнейшем упростит обращение по аналогичным запросам. Развитие портала «Госуслуги» происходит в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Общество,Наука и техника,Дмитрий Чернышенко,Правительство РФ,
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