Россияне начнут получать все справки и пособия онлайн

Онлайн оформление всех справок, пособий и выплат на «Госуслугах» будет доступно россиянам к 2024 году. Комментируя URA.RU решение правительства о запуске 42 новых стратегических инициатив, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
«Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки хотим перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг. Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот. Для тех, кто привык получать госуслуги в традиционном формате, такая возможность сохраняется», — отметил Чернышенко.
Благодаря стратегической инициативе «Госуслуги онлайн» исключается привязка к месторасположению и времени работы, то есть подать заявку и получить льготу можно в любое удобное время, отметили в пресс-службе зампреда. Также, при необходимости получить услугу лично, гражданин по всем вопросам сможет обратиться в МФЦ.
Вся история очных обращений при этом будет сохранена в личном кабинете на «Госуслугах», что в дальнейшем упростит обращение по аналогичным запросам. Развитие портала «Госуслуги» происходит в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».