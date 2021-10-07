Россиян ждут частые оттепели зимой

Этой зимой россиян ждут сильные морозы и частые оттепели, сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«По данным Росгидромета, будут заметные и сильные понижения температуры, но будут и частые оттепели этой зимой», - сказал Вильфанд ТАСС.

Он отметил, что составленный Гидрометцентром прогноз отличается от прогнозов метеорологов в других странах ожиданием более низких температур.

«В большинстве прогнозов прогнозируется вероятность более высокой температуры по другим моделям», - пояснил специалист.

Прогнозы по поводу того, что сезон будет или очень холодным, или очень снежным, или очень теплым, не могут быть точными, отметил Вильфанд.