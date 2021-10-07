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Россиян ждут частые оттепели зимой

Вероника Полынина
26 минут назад

Этой зимой россиян ждут сильные морозы и частые оттепели, сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Россиян ждут частые оттепели зимой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По данным Росгидромета, будут заметные и сильные понижения температуры, но будут и частые оттепели этой зимой», - сказал Вильфанд ТАСС.

Он отметил, что составленный Гидрометцентром прогноз отличается от прогнозов метеорологов в других странах ожиданием более низких температур.

«В большинстве прогнозов прогнозируется вероятность более высокой температуры по другим моделям», - пояснил специалист.

Прогнозы по поводу того, что сезон будет или очень холодным, или очень снежным, или очень теплым, не могут быть точными, отметил Вильфанд.

Россию ждет аномально снежная зима

Ранее в центре погоды «Фобос» пообещали, что в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, в Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока количество осадков зимой превысит норму. Причиной этому эксперты называют замедление глобального потепления в Арктике.

Общество,ИТАР-ТАСС,
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