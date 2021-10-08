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В Чечне врачи достали из желудка 11-летней "Рапунцель" 3 кг волос

Газета.Ruиещё 2
42 минуты назад

Чеченские врачи спасли 11-летнюю девочку, после того, как у нее в желудке обнаружили трехкилограммовый ком волос.

В Чечне врачи достали из желудка ребенка 3 кг волос
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на Минздрав региона, при каких обстоятельствах "Рапунцель" проглотила волосы еще будут выяснять. Операцию провели утром 7 октября врачи детской клинической больницы N 2 города Грозного.

В пресс-службе Минздрава Чечни рассказали, что в желудке юной пациентки обнаружили трихобезоар – трехкилограммовый ком волос. Он практически полностью заполнял желудок девочки. Такое состояние вызывается "синдромом Рапунцель".

Родители девочки обратились к врачам, когда она начала жаловаться на боль в животе после приема пищи. Она также испытывала слабость, ее тошнило.

Регулярный стресс и нервозная обстановка в семье и школе могут спровоцировать у ребенка развитие "синдрома Рапунцель" — он станет заедать проблемы своими же волосами. Затем в организме образуется огромный ком, который может занять весь желудок и провоцировать тошноту, боли и снижение аппетита.

Общество,Минздрав РФ,РЕН ТВ,
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