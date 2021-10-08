В Чечне врачи достали из желудка ребенка 3 кг волос

Чеченские врачи спасли 11-летнюю девочку, после того, как у нее в желудке обнаружили трехкилограммовый ком волос.

Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на Минздрав региона, при каких обстоятельствах "Рапунцель" проглотила волосы еще будут выяснять. Операцию провели утром 7 октября врачи детской клинической больницы N 2 города Грозного.

В пресс-службе Минздрава Чечни рассказали, что в желудке юной пациентки обнаружили трихобезоар – трехкилограммовый ком волос. Он практически полностью заполнял желудок девочки. Такое состояние вызывается "синдромом Рапунцель".

Родители девочки обратились к врачам, когда она начала жаловаться на боль в животе после приема пищи. Она также испытывала слабость, ее тошнило.