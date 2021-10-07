Онищенко назвал условие успешной вакцинации против гриппа

«Если вы будете курить и пить, то к вам, кроме гриппа, добавится еще куча других заболеваний. А куча других заболеваний ваше здоровье и вашу иммунную систему, конечно же, не тренирует и не стимулирует, а, наоборот, угнетает. Для полноты понимания, что вы культурный, цивилизованный россиянин, важно не только быть привитым, но и вести здоровый образ жизни: следить за своим весом, правильно питаться, быть физически активным и — не пить и не курить», — подчеркнул Онищенко.