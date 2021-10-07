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Соловьев рассказал о допущенной Россией ошибке в отношении Украины

Елена Прошина
29 минут назад

Телеведущий Владимир Соловьев считает, что Россия допустила ошибку, признав выборы на Украине в 2014 году, пишет The National Interest.

Соловьев рассказал об ошибке России в отношении Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, что мы совершили большую ошибку, когда приняли эту нацистскую смуту в 2014 году. Потому что бывший президент Украины Виктор Янукович был законным президентом. И именно поэтому, когда оппозиция подписала соглашение с Януковичем, американцы его признали», - сказал Соловьев в интервью редактору The National Interest Якобу Хайльбрунну.

По его словам, после того, как люди с улиц решили пойти и убить Януковича, американцы за один день изменили свою точку зрения.

Соловьев отметил, что в то время представитель Госдепа Виктория Нуланд точно знала, кто будет президентом Украины, премьер-министром страны и мэром Киева.

Общество,Виктория Нуланд,Владимир Соловьев,Виктор Янукович,Госдеп США,The National Interest,
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