Телеведущий Владимир Соловьев считает, что Россия допустила ошибку, признав выборы на Украине в 2014 году, пишет The National Interest.
«Я думаю, что мы совершили большую ошибку, когда приняли эту нацистскую смуту в 2014 году. Потому что бывший президент Украины Виктор Янукович был законным президентом. И именно поэтому, когда оппозиция подписала соглашение с Януковичем, американцы его признали», - сказал Соловьев в интервью редактору The National Interest Якобу Хайльбрунну.
По его словам, после того, как люди с улиц решили пойти и убить Януковича, американцы за один день изменили свою точку зрения.
Соловьев отметил, что в то время представитель Госдепа Виктория Нуланд точно знала, кто будет президентом Украины, премьер-министром страны и мэром Киева.