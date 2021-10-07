Соловьев рассказал об ошибке России в отношении Украины

«Я думаю, что мы совершили большую ошибку, когда приняли эту нацистскую смуту в 2014 году. Потому что бывший президент Украины Виктор Янукович был законным президентом. И именно поэтому, когда оппозиция подписала соглашение с Януковичем, американцы его признали», - сказал Соловьев в интервью редактору The National Interest Якобу Хайльбрунну.