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Новые ограничения из-за COVID-19 введут в Крыму

Елена Прошина
38 минут назад

С 11 октября в Крыму в связи с ростом случаев заражений коронавирусом введут новые ограничения. Об этом сообщил «ТАСС» со ссылкой на вице-премьера региона, министра труда и соцзащиты республики Елену Романовскую.

Новые ограничения из-за COVID-19 введут в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С понедельника руководителей предприятий обяжут перевести на удаленную работу сотрудников старшего поколения, ограничат льготный проезд для них и введут обязательное тестирование для невакцинированных работников раз в неделю.

«Кроме того, всем учреждениям государственной и муниципальной служб будет рекомендовано перевести на дистанционку до 50% сотрудников», — приводятся в материале слова Елены Романовской.

Также в Крыму приостановят диспансеризацию.

По словам Романовской, на данный момент по республике прирост заболеваемости составляет 27%, по РФ — 14%. Всего с начала пандемии COVID-19 в Крыму новым коронавирусом заразились более 82 тысяч человек, выздоровели свыше 70 тысяч пациентов, скончались — больше 2,6 тысяч.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в ближайшее время на полуострове не планируется введение локдауна.

Общество,Елена Романовская,Сергей Аксенов,
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