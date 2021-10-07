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Агент Гаркалина рассказал о находящемся на ИВЛ актере

Вероника Полынина
30 минут назад

Народный артист России Валерий Гаркалин, госпитализированный с коронавирусом, действительно находится на аппарате ИВЛ, но он не в коме. Об этом сообщила его агент Наталья Теплова изданию «Телепрограмма».

Агент Гаркалина рассказал о находящемся на ИВЛ актере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он на аппарате ИВЛ, точно не в коме. Буквально утром разговаривал с дочерью», - сказала Теплова.

Агент отметила, что состояние артиста меняется каждый час, и она может не обладать самой последней информацией.

Накануне стало известно, что Валерия Гаркалина, доставленного 2 октября с коронавирусом в больницу в Коммунарке, перевели в реанимационное отделение. Об этом писало агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИТИСа, где преподает актер.

Актер Гаркалин госпитализирован с коронавирусом

Телеграм-канал Baza сообщил, что Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ. Он находится в реанимации с серьезным поражением легких — 75-85%.

Валерий Гаркалин известен работами в кинофильмах «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он также преподает на кафедре эстрадного искусства ГИТИСа и является художественным руководителем мастерской.

Общество,Валерий Гаркалин,ИТАР-ТАСС,
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