Стартовала пилотная программа по завозу узбекских мигрантов

Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки. Документ опубликован на портале правовой информации.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Программа предполагает ввоз 10 тысяч мигрантов, привитых от коронавируса вакциной "Спутник Лайт" на территории Узбекистана.

В постановлении отмечается, что в проекте участвуют Минстрой, Минздрав, Минтруда, Минобранауки и другие ведомства.