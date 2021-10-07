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В России стартовала пилотная программа по завозу мигрантов из Узбекистана

Москва24
9 минут назад

Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки. Документ опубликован на портале правовой информации.

Стартовала пилотная программа по завозу узбекских мигрантов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишинпортал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Программа предполагает ввоз 10 тысяч мигрантов, привитых от коронавируса вакциной "Спутник Лайт" на территории Узбекистана.

В постановлении отмечается, что в проекте участвуют Минстрой, Минздрав, Минтруда, Минобранауки и другие ведомства.

Мигрантам в России предложили назначить надсмотрщиков

Ранее сообщалось, что свыше 1 миллиона иностранных граждан, оставшихся на территории РФ в период пандемии, встали на миграционный учет. Всего, по данным МВД, в настоящее время в России находятся семь миллионов иностранных граждан, причем количество нелегальных мигрантов является незначительным.

Общество,Михаил Мишустин,Минздрав РФ,Минстрой,Минтруд,
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