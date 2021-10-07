Лукьяненко: Улицкая недостаточно ругает Россию для Нобелевской премии

Писатель Сергей Лукьяненко, известный серией книг «Ночной дозор», предположил, что Людмила Улицкая не получила Нобелевскую премию по литературе в этом году из-за недостаточной критики России. Как он заявил в разговоре с «Газетой.Ru», премию выдают лауреатам «в соответствии с трендом», и если в науке существуют определенные критерии, то в литературе – «это чисто политика и социальщина».
«Ну, может быть, она недостаточно сильно ругает Россию, ведь это является одним из непременных условий получения Нобелевской премии по литературе. Политические высказывания русских писателей греют сердце западным политикам. Улицкая, конечно, критикует Россию, но, видимо, все-таки недостаточно, чтобы заработать премию», – сказал Лукьяненко.
Напомним, что писатель Людмила Улицкая вошла в шорт-лист Нобелевской премии по литературе в этому году, однако главный приз не получила. Победителем стал писатель из Танзании Абдулраза Гурна – ему вручили награду «за бескомпромиссное и сочувственное изучение последствий колониализма и судеб беженцев».