В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
Пробки 7 баллов
USD 72.29EUR 83.61BRENT 80.44
Войти в почту

Сергей Лукьяненко: Людмила Улицкая недостаточно сильно ругает Россию для получения Нобелевской премии

Елена Прошина
27 минут назад

Писатель Сергей Лукьяненко, известный серией книг «Ночной дозор», предположил, что Людмила Улицкая не получила Нобелевскую премию по литературе в этом году из-за недостаточной критики России. Как он заявил в разговоре с «Газетой.Ru», премию выдают лауреатам «в соответствии с трендом», и если в науке существуют определенные критерии, то в литературе – «это чисто политика и социальщина».

Лукьяненко: Улицкая недостаточно ругает Россию для Нобелевской премии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ну, может быть, она недостаточно сильно ругает Россию, ведь это является одним из непременных условий получения Нобелевской премии по литературе. Политические высказывания русских писателей греют сердце западным политикам. Улицкая, конечно, критикует Россию, но, видимо, все-таки недостаточно, чтобы заработать премию», – сказал Лукьяненко.

Напомним, что писатель Людмила Улицкая вошла в шорт-лист Нобелевской премии по литературе в этому году, однако главный приз не получила. Победителем стал писатель из Танзании Абдулраза Гурна – ему вручили награду «за бескомпромиссное и сочувственное изучение последствий колониализма и судеб беженцев».

Общество,Людмила Улицкая,Сергей Лукьяненко,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители