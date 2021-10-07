Лукьяненко: Улицкая недостаточно ругает Россию для Нобелевской премии

Писатель Сергей Лукьяненко, известный серией книг «Ночной дозор», предположил, что Людмила Улицкая не получила Нобелевскую премию по литературе в этом году из-за недостаточной критики России. Как он заявил в разговоре с «Газетой.Ru», премию выдают лауреатам «в соответствии с трендом», и если в науке существуют определенные критерии, то в литературе – «это чисто политика и социальщина».