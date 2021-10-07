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Фотограф, которому запретили есть на свадьбе, удалил всю фотосессию

Газета.Ru
1 час назад

Пользователь популярного интернет-форума Reddit поделился с пользователями историей, как он в гневе удалил всю фотосессию со свадьбы.

Жених остался без фотосессии из-за нежелания кормить фотографа
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам человека под ником Icy-Reserve6995, его знакомый пригласил его на свою свадьбу, договорившись о скидке по дружбе, так как не мог позволить себе профессионала. При этом сам пользователь не является профессиональным фотографом, а лишь ухаживает за собаками и ведет о своем деле фотоблог в Instagram.

В день свадьбы он должен был быть на ногах с 11 до 8 вечера. Около 5 часов вечера посетителям накрыли стол, однако ему запретили есть вместе со всеми, так как «тот должен был продолжать фотографировать». Человек при этом подчеркнул, что в помещении было безумно жарко, и он из-за этого очень быстро уставал. Тогда он попросил дать ему двадцатиминутный перерыв, чтобы он смог купить еды и воды, однако и на этот раз ему было отказано. После этого он в гневе сообщил, что не будет фотографом на свадьбе своего знакомого и удалил все фотографии.

Пользователи форума поддержали автора.

«По моему, это нормально — кормить фотографа и диджея, если они работают целый день», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось о свадебной фотосессии мужчины, женившемся на своей рисоварке.

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