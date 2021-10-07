ВЦИОМ: россияне хотят сближения с Западом

Большинство россиян (69 процентов), принявших участие в опросе ВЦИОМ, считают, что России следует укреплять взаимовыгодные связи с западными странами. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.

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Среди респондентов от 60 лет и старше за укрепление связей выступили 76 процентов, 71 процент - среди 18-24-летних.

Только 19 процентов опрошенных заявили, что России стоит дистанцироваться от Запада.

По мнению 41 процента опрошенных, в интересах России создать оборонительный союз со странами постсоветского пространства в противовес НАТО.

Еще 36 процентов считают, что России лучше не присоединяться ни к каким военным блокам, а девять процентов хотели бы, чтобы страна наладила сотрудничество с НАТО (20 процентов среди 18-24-летних).

Более половины респондентов (57 процентов) считают, что вступление в европейское сообщество не должно быть целью России, но 29 процентов полагают, что именно к этому стоит стремиться.

При этом 64 процента опрошенных согласились с мнением, что ЕС дискриминирует Россию по политическим соображениям; 21 процент заявил, что с этим не согласен.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

В интервью американскому телеканалу NBC летом 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Западом, в особенности США, достигли низшего уровня за последние несколько лет. При этом президент подчеркивал, что Россия и Евросоюз остаются друг для друга «весьма значимыми партнерами» в торговле и инвестициях.