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Избитого дагестанцами в московском метро мужчину наградят медалью

Елена Прошина
1 час назад

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить необходимые документы для награждения медалью «Доблесть и отвага» Романа Ковалева, которого избили трое приезжих из Дагестана в вагоне московского метро 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Избитого дагестанцами в московском метро мужчину наградят медалью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается в ведомстве, молодой человек проявил «активную гражданскую позицию и смелость», и, невзирая на численное превосходство, не остался в стороне и заступился за девушку.

«Не вступая в конфликт, он сделал замечание, за что был жестоко избит агрессивно настроенной к окружающим компанией. Мужчине продолжали наносить удары, даже когда тот уже лежал на полу в луже крови», – сообщает пресс-служба.

Напомним, что 6 октября трое приезжих из Дагестана избили 25-летнего Романа Ковалева, который решил заступиться за девушку, в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии. После злоумышленники вышли на станции «Первомайская». При задержании один из мужчин стал угрожать полицейским ножом, а другой достал перцовый баллончик.

Изначально правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», однако позднее Следком переквалифицировал его по статье «Покушение на убийство». Все трое дали признательные показания и раскаялись. Ковалев находится в больнице – у него сломан нос и кости лица.

Общество,Роман Ковалев,Александр Бастрыкин,СКР,
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