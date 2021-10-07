Избитого дагестанцами в московском метро мужчину наградят медалью

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить необходимые документы для награждения медалью «Доблесть и отвага» Романа Ковалева, которого избили трое приезжих из Дагестана в вагоне московского метро 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

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Как отмечается в ведомстве, молодой человек проявил «активную гражданскую позицию и смелость», и, невзирая на численное превосходство, не остался в стороне и заступился за девушку.

«Не вступая в конфликт, он сделал замечание, за что был жестоко избит агрессивно настроенной к окружающим компанией. Мужчине продолжали наносить удары, даже когда тот уже лежал на полу в луже крови», – сообщает пресс-служба.

Напомним, что 6 октября трое приезжих из Дагестана избили 25-летнего Романа Ковалева, который решил заступиться за девушку, в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии. После злоумышленники вышли на станции «Первомайская». При задержании один из мужчин стал угрожать полицейским ножом, а другой достал перцовый баллончик.