Пытавшийся пробраться в курятник медвежонок попал на видео

В Адлерском районе Сочи медвежонок попытался пробраться в курятник. Незваного гостя сняла камера видеонаблюдения, запись опубликована в сообществе «ДТП и ЧП | Сочи» во «ВКонтакте». На ней видно, как дикий зверь пробует лапам открыть дверь в помещение.