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Пытавшийся пробраться в курятник медвежонок попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Адлерском районе Сочи медвежонок попытался пробраться в курятник. Незваного гостя сняла камера видеонаблюдения, запись опубликована в сообществе «ДТП и ЧП | Сочи» во «ВКонтакте». На ней видно, как дикий зверь пробует лапам открыть дверь в помещение.

«Лапами и зубами он пытался взломать дверь. Однако попасть в курятник он так и не смог и убежал», – сообщает автор публикации.

В последнее время в курортном городе дикие животные стали чаще выходить к людям. Недавно водители заметили бегущего по трассе медвежонка в районе Красной поляны.

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