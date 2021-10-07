Россияне высмеяли привычку США винить во всем русских хакеров

После очередного обвинения в кибератаках в адрес РФ, россияне объяснили привычку США во всех поломках интернета винить русских хакеров. Это стало реакцией на заявление телеканала CNN о том, что хакерская группировка, якобы базирующаяся в России, в последние месяцы делала попытки взлома правительственных сетей США и некоторых европейских стран.

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По сведениям источников CNN, группировка создала угрозу для ряда правительственных структур и организаций, ведающих вопросами политики - в частности, внешней. Кроме этого, якобы под угрозу попали и поставщики технологий, обеспечивающие доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе.

Российские пользователи уже без удивления восприняли новое неаргументированное обвинение в адрес России и объяснили, почему в уже не в первый раз в киберпроблемах виноватыми называют именно русских.

Как отметил Анатолий Р., русские айтишники «считаются наиболее продвинутыми в мире».

«Поэтому нет ничего странного в том, что американцы во всех своих сбоях в киберпространстве обвиняют только их», - отметил он.

Также пользователь объяснил, что конкуренцию русским специалистам могут составить только китайские, но они «закрыты в своем интернете и невыездные».

«Они все на учете и работают только на Китай и в самом Китае. Другие азиатские государства, в том числе Япония и Индия, особых успехов не достигли», - написал он.