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Владимиру Путину исполнилось 69 лет

Александр Котлеткин
24 минуты назад

В свой день рождения президент будет работать, а вечером встретится с близкими людьми.

В свой день рождения президент будет работать, а вечером встретится с близкими людьми.
1/16 В свой день рождения президент будет работать, а вечером встретится с близкими людьми.
Фото: РИА Новости
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"Никто не сомневается, что вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит", - рассказал о планах президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков. До этого в сентябре две недели глава государства находился на самоизоляции, поскольку в его окружении заболели несколько десятков человек.
2/16 "Никто не сомневается, что вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит", - рассказал о планах президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков. До этого в сентябре две недели глава государства находился на самоизоляции, поскольку в его окружении заболели несколько десятков человек.
Фото: РИА Новости
Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции президент провел этот год более чем активно.
3/16 Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции президент провел этот год более чем активно.
Фото: РИА Новости
В начале лета Путин в Женеве встретился со своим американским коллегой Джо Байденом.
4/16 В начале лета Путин в Женеве встретился со своим американским коллегой Джо Байденом.
Фото: РИА Новости
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В августе глава государства совершил облет на вертолете пострадавших от природных пожаров районов Челябинской области.
5/16 В августе глава государства совершил облет на вертолете пострадавших от природных пожаров районов Челябинской области.
Фото: РИА Новости
В начале сентября, по окончании рабочей поездки в Приморье и Амурскую область, Владимир Путин на несколько дней сделал остановку в Сибири, где провёл краткий отпуск.
6/16 В начале сентября, по окончании рабочей поездки в Приморье и Амурскую область, Владимир Путин на несколько дней сделал остановку в Сибири, где провёл краткий отпуск.
Фото: РИА Новости
Чаще всего Путин празднует свои дни рождения без отрыва от работы. В 2020 году он посвятил первую половину дня внутренней повестке и международным телефонным разговорам. На фото президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время морской прогулки 2021 год
7/16 Чаще всего Путин празднует свои дни рождения без отрыва от работы. В 2020 году он посвятил первую половину дня внутренней повестке и международным телефонным разговорам. На фото президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время морской прогулки 2021 год
Фото: РИА Новости
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В 2013 году глава государства встречал 61-й день рождения на саммите АТЭС на Бали. Тогда президент Индонезии Сусило Бамбанг спел ему же премьер-министр Японии подарил Путину саке, а китайский лидер — торт. На фото президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" 2021 год.
8/16 В 2013 году глава государства встречал 61-й день рождения на саммите АТЭС на Бали. Тогда президент Индонезии Сусило Бамбанг спел ему же премьер-министр Японии подарил Путину саке, а китайский лидер — торт. На фото президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" 2021 год.
Фото: РИА Новости
В 2015 году глава государства встретил свои день рождения на льду. Путин забросил семь шайб, играя на льду арены "Шайба" в Сочи в составе команды "Звезды НХЛ". На фото президент РФ Владимир Путин в составе команды "Легенды хоккея" 2021 год.
9/16 В 2015 году глава государства встретил свои день рождения на льду. Путин забросил семь шайб, играя на льду арены "Шайба" в Сочи в составе команды "Звезды НХЛ". На фото президент РФ Владимир Путин в составе команды "Легенды хоккея" 2021 год.
Фото: РИА Новости
Владимир Путин принял участие в церемонии открытия транспортной развязки в Химках
10/16 Владимир Путин принял участие в церемонии открытия транспортной развязки в Химках
Фото: РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии поднятия флага России в ознаменование Дня государственного флага РФ в Парке Победы на Поклонной горе.
11/16 Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии поднятия флага России в ознаменование Дня государственного флага РФ в Парке Победы на Поклонной горе.
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки в тайге.
12/16 Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки в тайге.
Фото: РИА Новости
Встреча Владимира Путина с победителями и призёрами XVI летних Паралимпийских игр в Токио
13/16 Встреча Владимира Путина с победителями и призёрами XVI летних Паралимпийских игр в Токио
Фото: РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге.
14/16 Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге.
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
15/16 Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин с ветеранами после церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
16/16 Президент РФ Владимир Путин с ветеранами после церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Фото: РИА Новости

"Никто не сомневается, что вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит", - рассказал о планах президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

До этого в сентябре две недели глава государства находился на самоизоляции, поскольку в его окружении заболели несколько десятков человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции президент провел этот год более чем активно. В начале лета Путин в Женеве встретился со своим американским коллегой Джо Байденом. В августе глава государства совершил облет на вертолете пострадавших от природных пожаров районов Челябинской области. В начале сентября, по окончании рабочей поездки в Приморье и Амурскую область, Владимир Путин на несколько дней сделал остановку в Сибири, где провёл краткий отпуск.

Чаще всего Путин празднует свои дни рождения без отрыва от работы. В 2020 году он посвятил первую половину дня внутренней повестке и международным телефонным разговорам.

В 2013 году глава государства встречал 61-й день рождения на саммите АТЭС на Бали. Тогда президент Индонезии Сусило Бамбанг спел ему же премьер-министр Японии подарил Путину саке, а китайский лидер — торт.

В 2015 году глава государства встретил свои день рождения на льду. Путин забросил семь шайб, играя на льду арены "Шайба" в Сочи в составе команды "Звезды НХЛ".

Самые яркие фотографии президента в 2021 году в галерее от "Рамблера".

Общество,Фото,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,АТЭС,
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