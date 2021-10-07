Владимиру Путину исполнилось 69 лет

В 2015 году глава государства встретил свои день рождения на льду. Путин забросил семь шайб, играя на льду арены "Шайба" в Сочи в составе команды "Звезды НХЛ". На фото президент РФ Владимир Путин в составе команды "Легенды хоккея" 2021 год.

В 2013 году глава государства встречал 61-й день рождения на саммите АТЭС на Бали. Тогда президент Индонезии Сусило Бамбанг спел ему же премьер-министр Японии подарил Путину саке, а китайский лидер — торт. На фото президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" 2021 год.

Чаще всего Путин празднует свои дни рождения без отрыва от работы. В 2020 году он посвятил первую половину дня внутренней повестке и международным телефонным разговорам. На фото президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время морской прогулки 2021 год

В начале сентября, по окончании рабочей поездки в Приморье и Амурскую область, Владимир Путин на несколько дней сделал остановку в Сибири, где провёл краткий отпуск.

"Никто не сомневается, что вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит", - рассказал о планах президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков. До этого в сентябре две недели глава государства находился на самоизоляции, поскольку в его окружении заболели несколько десятков человек.

"Никто не сомневается, что вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит", - рассказал о планах президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков .

До этого в сентябре две недели глава государства находился на самоизоляции, поскольку в его окружении заболели несколько десятков человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции президент провел этот год более чем активно. В начале лета Путин в Женеве встретился со своим американским коллегой Джо Байденом. В августе глава государства совершил облет на вертолете пострадавших от природных пожаров районов Челябинской области. В начале сентября, по окончании рабочей поездки в Приморье и Амурскую область, Владимир Путин на несколько дней сделал остановку в Сибири, где провёл краткий отпуск.