Почти 40% россиян любят получать сюрпризы на день рождения

Согласно опросу, большинство респондентов предпочитают отмечать праздник в кругу семьи.

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Медиахолдинг Rambler&Co провёл опрос и узнал, что 73% россиян не любят праздновать день своего рождения, но тем не менее отмечают его. Большинство опрошенных (63%) собираются дома, каждый пятый (20%) приглашает гостей в ресторан, бар или арендует для проведения вечеринки специальные помещения, 13% выезжают за город, 4% отправляются в другую страну.

Отвечая на вопрос о праздничном бюджете, большинство россиян (69%) сообщили, что тратят до 20 тысяч рублей. Почти пятая часть (19%) укладываются в сумму от 20 до 40 тысяч рублей, 5% – от 40 до 60 тысяч, 2% – от 60 до 80 тысяч. При этом у 5% празднование дня рождения обычно превышает 80 тысяч рублей.

Чаще всего респонденты зовут на свой день рождения членов семьи – так ответили 64%. Праздник в кругу друзей предпочитают 27% опрошенных. 6% зовут обычно тех, кто поздравляет их, а 3% любят проводить этот день в тишине и одиночестве.

Поднять настроение россиянам помогают сюрпризы – 39% хотят, чтобы каждый год родственники или друзья удивляли их в этот день. 36% респондентов, наоборот, не любят неожиданности, а 25% незапланированным вечеринкам и поздравлениям предпочитают подарки-сюрпризы.

Более половины (52%) доверяют своим близким и принимают любой подарок на их усмотрение. Почти четверть (24%) на день рождения любят получать деньги, 20% – впечатления, а ответственные 4% заранее составляют вишлист с конкретными пожеланиями.