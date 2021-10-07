Главное за ночь: трибунал для Лукашенко и кризис на Украине

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В Европе заговорили о международном трибунале для Лукашенко

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Европейские депутаты на фоне миграционного кризиса на границе с Белоруссией потребовали не ограничиваться санкциями и начать расследование Международного уголовного суда против президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Независимая газета».

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон отметила, что в этом году незаконно перешли границу с ЕС со стороны Белоруссии 6 тысяч человек против 150 в прошлом году. В Европе рассматривают миграционный кризис как способ давления белорусских властей на соседние страны и намерены принять жестокие ответные меры.

Украине предрекли масштабный кризис

Президент Украины Владимир Зеленский зачищает политическое поле и намерен снять с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который не раз выступал против инициатив главы государства. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИМП) Руслан Бортник.

По его словам, если голосование в парламенте по отставке Разумкова будет провальным, то это может стать причиной серьезного политического кризиса для Зеленского и его команды. Также на ситуацию на Украине влияет резко снизившийся в преддверии парламентский выборов рейтинг партии Зеленского «Слуга народа», запуск «Северного потока - 2» и энергетический кризис, отметил он.

Москву втягивают в спор в Закавказье

В Иране заявили, что тесные связи Баку и Израиля создают угрозу стабильности в регионе, и объяснили этим масштабные приграничные учения, пишет «Независимая газета».

В Москве для решения спорных вопросов предложили создать формат «3+3» – три закавказские страны и три их больших соседа: Россия, Иран и Турция. Аналитики отмечают, что Москве придется непросто, так как необходимо сохранять баланс между Тегераном и Баку.

Счетная палата призвала изменить структуру бюджет

Минфин допустил катастрофическое падение мирового спроса на углеводороды в долгосрочной перспективе, если западные страны договорятся о декарбонизации. На фоне этого глава Счетной палаты России Алексей Кудрин призвал отказаться от нефтегазовых доходов как основы бюджета страны, пишет «Независимая газета».

«Вообще, российская нефтяная отрасль живет примерно 60 лет, и у нас осталось лет 10 15, если не полностью от этого отказаться, то начать плавный переход от использования этого источника», — заявил он.

От Украины потребовали принять закон об СБУ

Послы США, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии призвали депутатов Верховной Рады принять как можно быстрее законопроект о реформе Службы безопасности Украины. Об этом сообщает «Независимая газета».