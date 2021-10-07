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В Свердловской области из-за COVID-19 планируют ввести систему QR-кодов

News.ru
25 минут назад

Власти Свердловской области рассматривают вопрос о введении ограничений на посещение общественных мест из-за пандемии коронавируса. Планируется создание зон, свободных от COVID-19, которые можно будет посещать лишь при наличии QR-кода, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Еще один регион введет QR-коды из-за ситуации с COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такими зонами станут предприятия общественного питания и организации, оказывающие зрелищные и развлекательные услуги. Также ограничения будут действовать в отношении музеев и выставок, концертных залов, санаториев и баз отдыха, ресторанов и тренажерных залов.

Для доступа в свободные от коронавируса зоны окажутся бесполезными справки с отрицательным результатом теста ПЦР. Жителям региона придётся доказать наличие иммунитета, либо после вакцинации, либо после перенесённого в последние шесть месяцев заболевания.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки планируют ввести систему QR-кодов и обязательную вакцинацию для сотрудников сферы транспорта и торговли. Кандидат биологических наук Сергей Седых считает, что если срочно не принять меры, это может привести к повторению медицинского коллапса ноября — декабря 2020-го.

Общество,Сергей Седых,Роспотребнадзор,
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