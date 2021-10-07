Изменились правила выезда детей за рубеж

МВД России утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. Теперь родители могут выбрать в какие страны и на какой период времени они запрещают выезд своему ребенку. Об этом сообщается в приказе ведомства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В приказе ведомства содержится ряд изменений. Несогласный с выездом ребенка за рубеж родитель теперь может сообщить о запрете на выезд до достижения 18 лет, либо указать даты начала и окончания периода ограничения выезда. Родитель может ограничить ребенку выезд во все государства или указать список стран, куда он запрещает выезд несовершеннолетнего. Согласно предыдущему регламенту, заявители могли указать только о разрешении ребенку выезда. Теперь чтобы отозвать свой запрет на выезд ребенка за рубеж заявитель должен прийти с заявлением в территориальный орган МВД или туда, где он ранее подавал заявление.