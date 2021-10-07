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МВД РФ изменило правила выезда детей за рубеж

Ura.Ruиещё 3
16 минут назад

МВД России утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. Теперь родители могут выбрать в какие страны и на какой период времени они запрещают выезд своему ребенку. Об этом сообщается в приказе ведомства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменились правила выезда детей за рубеж
Фото: URA.RUURA.RU

«Утвердить прилагаемый порядок подачи, отзыва, приема и учета заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ», — говорится в документе МВД.

В приказе ведомства содержится ряд изменений. Несогласный с выездом ребенка за рубеж родитель теперь может сообщить о запрете на выезд до достижения 18 лет, либо указать даты начала и окончания периода ограничения выезда. Родитель может ограничить ребенку выезд во все государства или указать список стран, куда он запрещает выезд несовершеннолетнего. Согласно предыдущему регламенту, заявители могли указать только о разрешении ребенку выезда. Теперь чтобы отозвать свой запрет на выезд ребенка за рубеж заявитель должен прийти с заявлением в территориальный орган МВД или туда, где он ранее подавал заявление.

Ранее сообщалось, что в России изменят законодательство в вопросах выезда за рубеж несовершеннолетних. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

Общество,МВД,
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