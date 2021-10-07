Регионы начали возвращать ограничительные меры

Регионы России с высоким уровнем госпитализации граждан с коронавирусом уже вернули ограничительные меры, которые действовали ранее на фоне роста заболеваемости COVID-19, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей департаментов здравоохранения субъектов.

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Заболеваемость растет в ряде регионов, в связи с этим власти возобновляют действие ограничений. По данным департамента здравоохранения Москвы, в городе регистрируются новые случаи коронавируса, растет госпитализация. Это связано с массовым возвращением горожан из отпусков и увеличением числа их контактов. В Москве доминирует «Дельта»-штамм.

В Челябинской области с 18 октября действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. В Брянской области такие мероприятия запрещены. В этом регионе готовы к применению новых ограничительных мер. Нижегородские и Тульские компании отправят на дистанционный режим работы как минимум 30% сотрудников. Власти ХМАО принимают меры по переводу работников на «удаленку».