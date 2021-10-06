Заключенные на стройках. Теория и практика

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что столичные власти в настоящий момент не рассматривают возможность привлечения труда заключенных на московские стройки, однако он отметил, что в целом такого варианта исключать нельзя.

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"Рамблер" поговорил с доктором юридических наук, криминологом Яков Гилинский и Екатериной Тягай, партнёром коллегии адвокатов Pen & Paper о перспективах привлечения заключенных на московские стройки, а также о том, какие законодательные нормы могут быть использованы для этого.

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"Все зависит от того, как это будет организовано. Принудительные работы - это очень плохо во всех смыслах. Если же у заключенных будет возможность работать добровольно, осваивать новые профессии и получать деньги, то я ничего отрицательного в этом не вижу", - считает Яков Гилинский.

Гилинский отметил, что привлечение добровольцев из числа заключенных к труду является важной мерой их реабилитации во многих европейских странах.

"Люди получают возможность изучить новые профессии, подготовиться к выходу из тюрьмы, они не останутся без куска хлеба, будут лучше интегрированы в общество. Но, повторюсь, речь тут только о добровольцах"

Екатерина Тягай рассказала, то основой для привлечения заключенных к труду является закон РФ от 21.07.1993 г. 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».

Согласно этому закону, заключенные могут трудиться на объектах организаций любых организационно-правовых форм, расположенных на территориях учреждений, исполняющих наказания, и вне их. Однако, для этого к ним должна быть приставлена охрана, и заключены специальные договора.

"Полагаем, что при соблюдении нормативно установленных условий потенциально возможно привлечение отдельных категорий осужденных к работам по строительству посредством заключения договора между учреждениями, исполняющими наказания, и организацией-подрядчиком"

При этом Тягай отметила, что для обеспечения соблюдения таких условий труда как охрана заключенных могут потребоваться значительные материальные ресурсы, что может сделать их труд менее рентабельным.

"Отдельно отметим: согласно УИК РФ, производственная деятельность осужденных не должна препятствовать выполнению основной задачи исправительных учреждений - исправлению осужденных (ч. 5 ст. 103)", - добавила юрист.