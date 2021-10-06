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Шойгу привлек к ответственности военных за почетный караул на венчании Романовых

Елена Прошина
25 минут назад

Министр обороны России Сергей Шойгу, согласно источнику «РИА Новости», привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа (ЗВО). Поводом к наказанию стало участие роты почетного караула в церемонии венчания потомка династии Романовых.

В материале отметили, что к дисциплинарной ответственности привлекли должностных лиц ЗВО, принявших решения о выделении отряда из комендантского подразделения для частного мероприятия, проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.

«По данному факту провели служебное разбирательство, по результатам которого установили нарушения отдельными сотрудниками требований руководящих документов. Привлечение военнослужащих роты почетного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны», — сообщил «РИА Новости» источник.

Венчание Георгия Романова и Ребекки (Виктории) Беттарини состоялось в Санкт-Петербурге 1 октября.

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Рота почетного караула находилась в ходе церемонии венчания внутри храма, стоя по стойке «смирно», а по ее окончании приветствовала молодоженов, салютуя им на крыльце собора обнаженными саблями.

Общество,Видео,Георгий Романов,Сергей Шойгу,Министерство обороны,РИА Новости,
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