Министр обороны России Сергей Шойгу, согласно источнику «РИА Новости», привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа (ЗВО). Поводом к наказанию стало участие роты почетного караула в церемонии венчания потомка династии Романовых.

В материале отметили, что к дисциплинарной ответственности привлекли должностных лиц ЗВО, принявших решения о выделении отряда из комендантского подразделения для частного мероприятия, проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.

«По данному факту провели служебное разбирательство, по результатам которого установили нарушения отдельными сотрудниками требований руководящих документов. Привлечение военнослужащих роты почетного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны», — сообщил «РИА Новости» источник.

Венчание Георгия Романова и Ребекки (Виктории) Беттарини состоялось в Санкт-Петербурге 1 октября.