Врач назвала отличия проявления коронавируса у детей

Дети легче переносят коронавирусную инфекцию, чем взрослые: как правило, у них болезнь протекает без каких-либо симптомов. Но это не означает, что им не нужно прививаться и соблюдать меры предосторожности, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с « Москвой 24 ».

«Для детей не создавали в самом начале вакцину, не проводили никаких тестов. Потом же обнаружилось, что дети активно переносят вирус и болеют часто бессимптомно. Но они болели, болеют и будут болеть, к счастью, легко и в основном без каких-либо симптомов», — отметила Чернышова.

Также врач добавила, что сейчас дети болеют чаще из-за того, что начался учебный год, а также вследствие общей осенней вспышки заболеваемости. Медик пояснила, что обезопасить себя от заражения можно при помощи соблюдения мер профилактики: частого мытья рук, ношения маски и отказа от посещения мест с большим скоплением людей. Но к детским прививкам, по мнению Чернышовой, в стране пока еще не готовы.