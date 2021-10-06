Врач назвала отличия проявления коронавируса у детей

Дети легче переносят коронавирусную инфекцию, чем взрослые: как правило, у них болезнь протекает без каких-либо симптомов. Но это не означает, что им не нужно прививаться и соблюдать меры предосторожности, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24».
«Для детей не создавали в самом начале вакцину, не проводили никаких тестов. Потом же обнаружилось, что дети активно переносят вирус и болеют часто бессимптомно. Но они болели, болеют и будут болеть, к счастью, легко и в основном без каких-либо симптомов», — отметила Чернышова.
Также врач добавила, что сейчас дети болеют чаще из-за того, что начался учебный год, а также вследствие общей осенней вспышки заболеваемости. Медик пояснила, что обезопасить себя от заражения можно при помощи соблюдения мер профилактики: частого мытья рук, ношения маски и отказа от посещения мест с большим скоплением людей. Но к детским прививкам, по мнению Чернышовой, в стране пока еще не готовы.
«Я думаю, что к прививкам от ковида для детей мы постепенно придем, как только ученые исследуют этот вопрос. Нельзя просто взять и начать прививать детей. Следует вначале изучить действие, исследовать. Прививки для детей являются более сложной процедурой, в отличие от взрослых», — уточнила она.
Ранее экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что не считает нужным вводить принудительную детскую вакцинацию, поскольку в структуре заразившихся детское население не преобладает.