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Когда могут принудительно отправить в дом престарелых

Мария Иванова
40 минут назад

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева рассказала, что пенсионера могут принудительно отправить в дом престарелых только в одном случае - если его признают недееспособным. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Когда могут принудительно отправить в дом престарелых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Васильева рассказала, что недееспособными признают людей, которые вследствие психического расстройства не могут осознавать своих действий или руководить ими.

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Признать гражданина недееспособным можно только в судебном порядке. В таком случае над ним устанавливается опека.

Васильева отметила, что для оформления недееспособного человека в дом престарелых необходимо предоставить программу реабилитации, его паспорт и страховой полис, пенсионное удостоверение, флюорографию, заверенную в больнице медицинскую карту, справку о начислении пенсии, анализы на инфекции и ВИЧ, данные о родственниках, заявление опекуна и справку о бытовых условиях.

Недееспособного пенсионера откажутся отправлять в дом престарелых, если он страдает от туберкулеза, алкогольной зависимости, некоторых инфекционных и психических заболеваний.

«Аргументы и факты» рассказывали, что попасть в государственные дома престарелых могут ветераны ВОВ, оставшиеся без родственников пенсионеры и пожилые люди, которым требуется специальный уход.

Места в такие учреждения распределяют социальные службы. Работники соцслужб помогут дееспособному пенсионеру, который самостоятельно решил отправиться в дом престарелых, собрать необходимые документы, к примеру, справки об инвалидности и медицинские заключения. Также они проверят условия, в которых живет пенсионер.

Возможность переехать в дом престарелых, скорее всего, представится не сразу, отмечает «АиФ», так как мест в них не хватает.

При поступлении в дом престарелых пенсионер заключит договор, которым обязуется ежемесячно отчислять интернату процент от пенсии. Одинокий пожилой человек будет отдавать 75 процентов от пенсии, а на руки получать 25 процентов. Если пенсионер ответственен за недееспособных иждивенцев, процент отчислений интернату будет ниже.

Если у пенсионера есть жилье в собственности, он может оплатить с его помощью свое пребывание в интернате.

Общество,Оксана Васильева,Финансовый университет,Аргументы и Факты,
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