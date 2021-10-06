Когда могут принудительно отправить в дом престарелых

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева рассказала, что пенсионера могут принудительно отправить в дом престарелых только в одном случае - если его признают недееспособным. Об этом сообщает «ФедералПресс».
Васильева рассказала, что недееспособными признают людей, которые вследствие психического расстройства не могут осознавать своих действий или руководить ими.
Признать гражданина недееспособным можно только в судебном порядке. В таком случае над ним устанавливается опека.
Васильева отметила, что для оформления недееспособного человека в дом престарелых необходимо предоставить программу реабилитации, его паспорт и страховой полис, пенсионное удостоверение, флюорографию, заверенную в больнице медицинскую карту, справку о начислении пенсии, анализы на инфекции и ВИЧ, данные о родственниках, заявление опекуна и справку о бытовых условиях.
Недееспособного пенсионера откажутся отправлять в дом престарелых, если он страдает от туберкулеза, алкогольной зависимости, некоторых инфекционных и психических заболеваний.
«Аргументы и факты» рассказывали, что попасть в государственные дома престарелых могут ветераны ВОВ, оставшиеся без родственников пенсионеры и пожилые люди, которым требуется специальный уход.
Места в такие учреждения распределяют социальные службы. Работники соцслужб помогут дееспособному пенсионеру, который самостоятельно решил отправиться в дом престарелых, собрать необходимые документы, к примеру, справки об инвалидности и медицинские заключения. Также они проверят условия, в которых живет пенсионер.
Возможность переехать в дом престарелых, скорее всего, представится не сразу, отмечает «АиФ», так как мест в них не хватает.
При поступлении в дом престарелых пенсионер заключит договор, которым обязуется ежемесячно отчислять интернату процент от пенсии. Одинокий пожилой человек будет отдавать 75 процентов от пенсии, а на руки получать 25 процентов. Если пенсионер ответственен за недееспособных иждивенцев, процент отчислений интернату будет ниже.
Если у пенсионера есть жилье в собственности, он может оплатить с его помощью свое пребывание в интернате.