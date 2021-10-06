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Туристки в Геленджике удивили местных жителей на пляже. Видео

Александр Кузьмин
59 минут назад

Туристки в Геленджике удивили местных жителей, искупавшись в Черном море в начале октября. Запись публикует Instagram-аккаунт krasnodar_kray. На ней видно, как люди прогуливаются в верхней одежде, а в море при этом купаются две женщины.

«Те, кто не успел искупаться в июле, купаются в октябре», – комментирует увиденное автор ролика за кадром.

Это видео вызвало дискуссии у подписчиков соцсети. Некоторые из них раскритиковали поведение отдыхающих.

«Мы отопление включили, какое купание», – написали они.

Общество,Видео,
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