Туристки в Геленджике удивили местных жителей на пляже. Видео

Туристки в Геленджике удивили местных жителей, искупавшись в Черном море в начале октября. Запись публикует Instagram-аккаунт krasnodar_kray. На ней видно, как люди прогуливаются в верхней одежде, а в море при этом купаются две женщины.
«Те, кто не успел искупаться в июле, купаются в октябре», – комментирует увиденное автор ролика за кадром.
Это видео вызвало дискуссии у подписчиков соцсети. Некоторые из них раскритиковали поведение отдыхающих.
«Мы отопление включили, какое купание», – написали они.