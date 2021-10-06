В Кремле высказались о введении локдаунов в регионах России

Введение локдаунов (обязательная всеобщая самоизоляция) для регионов России является нежелательным сценарием. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU во время конференц-колла 6 октября.
«Все регионы в соответствие с полномочиями в условиях пандемии принимают меры по отдельности в зависимости от развитии эпидемиологической ситуации. В приоритете точечные меры, потому что уже наработана определенная методика. Конечно, объявление локдаунов является нежелательным сценарием для любого из регионов», — сказал Песков.
В России за минувшие сутки жертвами коронавируса стали 929 человек. Это новый рекорд. В регионах Уральского федерального округа занято уже 95% коек под больных коронавирусом, заявил полпред президента в УрФО Владимир Якушев.