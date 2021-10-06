Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в ОАЭ

Российскую вакцину «Спутник Лайт» одобрили для применения в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), пишет «Интерфакс».

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Использование препарата в ОАЭ разрешено и в качестве отдельной вакцины, и в качестве бустера – повторного введения прививки для усиления защиты от коронавируса.

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V» и создан на основе рекомбинантного аденовируса человека 26 серотипа rАd26. Препарат был зарегистрирован в России 6 мая и сейчас одобрен уже в 15 странах – в Анголе, Армении, Бахрейне, Белоруссии, Венесуэле, Египте, Иране, Казахстане, Конго, Кыргызстане, Маврикии, Монголии, Никарагуа, Палестине и Филиппинах.

Кроме того, в Бахрейне началось использование «Спутника Лайт» наряду с вакциной Pfizer/Biontech в качестве дозы-бустера для привитых граждан.