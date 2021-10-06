Число смертей от COVID-19 за сутки впервые превысило 900

За сутки в России зафиксировали 25 133 случая заражения коронавирусной инфекцией, при этом скончались 929 пациентов, что стало новым антирекордом, сообщили в оперативном штабе сегодня, 6 октября. Об этом передает Интерфакс.

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Отмечается, что рост смертности зафиксирован с 20-х чисел сентября. При этом вице-премьер Татьяна Голикова накануне заявила, что от коронавирусной инфекции умирают те, кто не прошел вакцинацию, а "доля заболевших от числа вакцинированных в настоящее время составляет не более 2%".

Самое большое число умерших оказалось в Москве — 71, в Санкт-Петербурге — 55, в Свердловской области — 46. Выздоровели 19 841 пациент.

В российской столице за последние сутки зарегистрировано 3 589 новых заражений ковидом, 2 399 пациентов выздоровели. За Москвой по количеству новых инцидентов заражений следуют Санкт-Петербург (2 187) и Подмосковье (1 410).

Кроме этого, 638 новых случаев коронавируса за сутки отмечено в Самарской области, 611 — в Нижегородской области, 597 — в Воронежской области, 536 — в Башкортостане, 531 — в Свердловской области, 518 — в Пермском крае, 514 — в Ростовской области, 452 — в Крыму, по 394 — в Челябинской области и в Красноярском крае.