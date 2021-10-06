Сирены завыли по всей России. Видео

6 октября МЧС проводит масштабную проверку работы систем оповещения по всей России. В 10:40 по местному времени в населенных пунктах страны запускают сирены и громкоговорители с сигналом «Внимание всем!» с последующим замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалах длительностью до одной минуты. Видео с мероприятием в Ижевске появилось в распоряжении Telegram-канала «RT на русском».