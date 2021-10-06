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Сирены завыли по всей России. Видео

Александр Кузьмин
37 минут назад

6 октября МЧС проводит масштабную проверку работы систем оповещения по всей России. В 10:40 по местному времени в населенных пунктах страны запускают сирены и громкоговорители с сигналом «Внимание всем!» с последующим замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалах длительностью до одной минуты. Видео с мероприятием в Ижевске появилось в распоряжении Telegram-канала «RT на русском».

«Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», – передает сообщение МЧС России РИА Новости.

Общество,Видео,МЧС,RT на русском,РИА Новости,
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