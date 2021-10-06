Названы основные климатические угрозы России

Наводнения, лесные пожары и жара — основные климатические риски для России, такое заявление сделали в Минприроды. Данная информация представлена в утвержденном ведомством плане адаптации к изменениям климата в сфере природопользования, который цитирует РИА Новости.

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В документе уточняется, что число опасных гидрометеорологических явлений, причинивших существенный ущерб, на территории страны за последние 20 лет увеличилось в два раза.

Авторы документа также привели прогнозы зарубежных климатологов, в соответствии с которыми риски природных пожаров в ряде азиатских регионов повысятся втрое.

При этом в Минприроды усматривают большой потенциал для адаптации России к двум глобальным рискам. Речь идет о нехватке водных ресурсов и продовольствия. Большая территория страны позволяет с некоторой долей оптимизма считать, что предупреждающие меры начнут работать быстрее, чем медленные процессы дефицита воды и пищи достигнут пика.