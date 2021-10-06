Названы основные климатические угрозы России

Наводнения, лесные пожары и жара — основные климатические риски для России, такое заявление сделали в Минприроды. Данная информация представлена в утвержденном ведомством плане адаптации к изменениям климата в сфере природопользования, который цитирует РИА Новости.
В документе уточняется, что число опасных гидрометеорологических явлений, причинивших существенный ущерб, на территории страны за последние 20 лет увеличилось в два раза.
Авторы документа также привели прогнозы зарубежных климатологов, в соответствии с которыми риски природных пожаров в ряде азиатских регионов повысятся втрое.
При этом в Минприроды усматривают большой потенциал для адаптации России к двум глобальным рискам. Речь идет о нехватке водных ресурсов и продовольствия. Большая территория страны позволяет с некоторой долей оптимизма считать, что предупреждающие меры начнут работать быстрее, чем медленные процессы дефицита воды и пищи достигнут пика.
Ранее сообщалось, что специалистам Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с другими российскими и зарубежными учеными удалось реконструировать изменения климата в Восточной Сибири за последние 9 тыс. лет. Авторы отметили, что использованный ими комплексный подход позволил существенно уточнить данные предыдущих исследований. С этой целью ученые СФУ провели анализ болотных отложений вблизи Красноярска, а далее провели сравнение полученных результатов с данными из различных районов региона.