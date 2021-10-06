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Школьный концерт под портретом Сталина сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В одной из школ Красноярска концерт в честь Дня учителя прошел под портретом Иосифа Сталина. Снятое зрителем видео появилось в распоряжении телеканала «360».

Уточняется, что мероприятие проходило 5 октября в красноярской школе 3. Пришедшие на него родители были крайне удивлены тем, что их дети читали стихи со сцены под изображением советского генералиссимуса.

«Если был бы я директор, я бы время не терял. Педагогам всем к зарплате по окладу бы давал. Не забыл бы про техничек, их кормил б бесплатно пищей. Чтоб не мучиться уже, отменил бы все ЕГЭ», — декламирует один из учащихся общеобразовательного учебного заведения.

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