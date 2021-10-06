Школьный концерт под портретом Сталина сняли на видео

«Если был бы я директор, я бы время не терял. Педагогам всем к зарплате по окладу бы давал. Не забыл бы про техничек, их кормил б бесплатно пищей. Чтоб не мучиться уже, отменил бы все ЕГЭ», — декламирует один из учащихся общеобразовательного учебного заведения.