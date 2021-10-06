Беженец из Кабула рассказал на видео о жизни о плачевной финансовой ситуации

«Я из провинции Кундуз. Там у меня был хороший бизнес и счастливая жизнь, но началась война. Мы перебрались сюда, и мои сбережения здесь закончились. Одни получили тут какую-то помощь, а другие нет. Я остался с пустыми карманами, и у меня нет другого выхода, кроме как продать кого-то из своих детей и на вырученные деньги бороться за выживание остальных. Других вариантов не осталось».- поделился Муалад.