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Беженец из Кабула рассказал на видео о жизни о плачевной финансовой ситуации

Александр Кузьмин
1 час назад

Мужчина по имени Муаладад рассказал, что готово продать своего ребенка, чтобы было на что существовать его семье. Виде публикует telegra-канал «RT на русском».

«Я из провинции Кундуз. Там у меня был хороший бизнес и счастливая жизнь, но началась война. Мы перебрались сюда, и мои сбережения здесь закончились. Одни получили тут какую-то помощь, а другие нет. Я остался с пустыми карманами, и у меня нет другого выхода, кроме как продать кого-то из своих детей и на вырученные деньги бороться за выживание остальных. Других вариантов не осталось».- поделился Муалад.

Мужчина также отметил, что с ним ещё никто из покупателей не связывался.

Общество,Видео,RT на русском,
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