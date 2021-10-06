Заключенный исправительной колонии 14 Новосибирской области Владислав Ткачев исполнил а капелла песню группы «Любэ». Видео появилось на youTube-канале ГУФСИН Новосибирской области.
Ткачев исполнил несколько голосовых партий песни «Ты неси меня река». Затем другие осужденные свели аудиодорожки, добившись эффекта хорового исполнения.
«Исполнял Владислав песню без сопровождения музыкальных инструментов, несколько раз напевая мелодию. Получившийся результат творческий коллектив осужденных свел воедино, и получился данный клип», - подписано видео на Youtube- канале.
Сообщается, что руководство ИК 14 поощряет творчество заключенных. В этой колонии строгого режима отбывают наказание впервые осужденные мужчины.