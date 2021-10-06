Сотни медуз у Одесского морского вокзала сняли на видео

По сообщениям СМИ медузы в воде - корнероты, самый крупный вид в Черном и Средиземном морях. Как рассказывают экологи, большое количество медуз обусловлено минимальным количеством видов рыб, которые едят фито- и зоопланктон. Таким образом, планктон употребляется в пищу медузами, что способствует их быстрому росту и размножению. Осенью прошлого года в акватории одесских причалов наблюдалась аналогичная ситуация.