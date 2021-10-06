В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.57EUR 84.17BRENT 82.58
Войти в почту

Удаленную работу назвали «печальной ошибкой» молодежи

Lenta.ru
10 минут назад

Менеджер инвестиционного фонда Кен Гриффин назвал удаленную работу «печальной ошибкой» молодежи. Как сообщает Bloomberg, миллиардер считает, что сотрудники, только начинающие свою карьеру, рискуют дальнейшим профессиональным ростом, если не возвращаются в офис.

Удаленную работу назвали «печальной ошибкой» молодежи
Фото: Agustin Marcarian / ReutersAgustin Marcarian / Reuters

«Невероятно сложно приобрести управленческий опыт и опыт межличностного общения, которые необходимы вам для продвижения своей карьеры, в условиях удаленной работы, — заявил Гриффин. — Что касается наших самых молодых сотрудников, я глубоко обеспокоен тем, что потеря возможностей раннего карьерного роста дорого обойдется нам в ближайшие десятилетия».

Миллиардер, который управляет бизнесом инвестиционных фондов Citadel и Citadel Securities, также рассказал, что работа вне офиса препятствует инновациям. По его мнению, в дальнейшем это может нанести ущерб конкурентоспособности страны. Для сравнения он упомянул Китай, где рабочие вернулись к обычному режиму «практически с самого начала» пандемии.

Citadel был одним из первых инвестиционных фондов, которые разрешили сотрудникам возвращаться в офис на добровольной основе — некоторые вышли из удаленного режима работы уже в июне 2020 года. Citadel также входит в число немногих компаний, не требующих вакцинации персонала. Тем не менее почти все сотрудники фонда вакцинировались и вернулись к своим рабочим местам.

Гриффин считает, что многие работники корпораций все еще находятся на удаленной работе, потому что их боссы боятся сказать о необходимости вернуться в офис. «Они живут в страхе перед тем, как нас будут публично преследовать за то, что мы прямо заявим: пора вернуться к работе», — рассказал миллиардер.

В США сотрудники не спешат возвращаться в офисы. В августе почти две трети работающих американцев заявили, что готовы сократить свою заработную плату на пять процентов ради возможности работать удаленно. При этом корпорации прикладывают все усилия, чтобы вернуть сотрудников в офис: устраивают вечеринки и предоставляют бесплатные обеды и занятия по йоге.

Общество,Кен Гриффин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители