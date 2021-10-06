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Врач рассказала, как подготовиться к новой волне COVID-19

Елена Прошина
18 минут назад

В российских регионах растет заболеваемость COVID-19. Для снижения рисков заражения жителям России необходимо соблюдать ряд мер безопасности. Об этом рассказала врач-терапевт Елена Игнатикова в интервью радио Sputnik, пишет РИА Новости.

Раскрыты способы избежать COVID-19 во время новой волны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, россиянам нужно соблюдать все меры предосторожности, которые были рекомендованы ранее Роскомнадзором. Это касается в том числе вакцинированных людей. Прежде всего, необходимо отказаться от прогулок по торговым центрам и посещения массовых мероприятий. Для покупок Игнатикова советует пользоваться сервисами по доставке товаров и услуг на дом.

В общественных местах обязательно нужно носить медицинскую маску. Ее необходимо менять каждые 2-3 часа. Врач пояснила, что это средство защиты нельзя использовать дольше. Поры маски с каждым часом увеличиваются из-за влажного воздуха, который мы создаем при выдохе. Поэтому через использованную маску может залететь большое количество бактерий и вирусов, рассказала Игнатикова. Также слишком долгое ношение одной и той же маски может привести к «самозаражению» человека и способствовать развитию кариеса.

Еще одна эффективная мера защиты от COVID-19 — правильное мытье рук. Их необходимо намылить, тщательно мыть в течении как минимум 20 секунд и уже потом удалить мыльную пену, пояснила врач.

Игнатикова заключила, что самым эффективным способом защиты от COVID-19 является вакцинация.

Общество,Новости регионов,Радио,Безопасность,COVID-19,Роскомнадзор,ИА Sputnik,РИА Новости,
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